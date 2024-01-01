Картины маслом Новгород

Это крупный город на северо-западе России, административный центр, место зарождения российской государственности, город воинской славы. Новгород сохранил свой облик в веках, не подвергся нашествию монголов и дробления и избежал экономического упадка. Датой основания Великого Новгорода считают 859 год, это один из самых древних городов нашей страны, именно здесь расположен памятник «Тысячелетие России» и старейшие соборы и церкви. Купить картину на холсте Великий Новгород или написанную маслом вы можете в интернет-магазине Дас Арт.