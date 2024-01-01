Картины маслом Ассорти

Натюрморт в силу изображаемых объектов является идеальным вариантов для украшения интерьера кухни и столовой. Среди ассортимента интернет-магазина Твой Постер вы найдете не только чудесные репродукции известных полотен, но и плакаты, аппетитные фотографии, которые не смогут оставить равнодушным ни одного гурмана! Сочные куски мяса, ароматный сыр, кучерявые макароны, золотое масло, мягчайшие булочки, кругляши винограда, яйца, напитки и много-многое другое.

Истоки натюрморта как жанра живописи лежат в 15-16 веках, когда он был еще неотъемлемой частью исторических, религиозных и пейзажных полотен. К 17 веку он уже оформился как отдельный тип изобразительного искусства и мог изображать не только овощи, фрукты, ягоды, но и дичь, бутылки с вином, цветы. А в течение столетий изменились и художественные приемы изображения. Особой известности достигли натюрморты известных художников ван Гога, Гогена, Петрова-Водкина, Боннара, Моне, Анкера, Коровина, Захарова, Нестеренко, Вламинка, Матисса и многих других.

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