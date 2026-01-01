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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
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Болезнь
Модульные картины Болезнь
Болезнь
Картина У постели больного
арт. 408366D
135 см х 120 см
Анкер Микаэль
Цена от
15 440
14 250
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Картина Мисс дель Кастильо на смертном одре
арт. 406050D
83 см х 67 см
Фортуни Мариано
Цена от
5 590
5 200
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Картина Калеки
арт. 410427D
115 см х 86 см
Лоури Стивен Лаури
Цена от
10 350
9 580
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Картина Христос исцеляет слепого
арт. 84718D
52 см х 42 см
Эль Греко
Цена от
2 880
2 700
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Картина По бабушке лазарет
арт. 408379D
150 см х 129 см
Анкер Микаэль
Цена от
15 050
13 900
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Картина Визит врача
арт. 88107D
53 см х 64 см
Стен Ян
Цена от
3 690
3 440
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Картина Святая Изабелла Португальская исцеляет раны больной женщины
арт. 86551D
53 см х 87 см
Гойя Франсиско
Цена от
4 760
4 410
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Картина Выздоравливающая (Портрет жены художника)
арт. 87982C
82 см х 87 см
Форд Мэдокс Браун
Цена от
7 780
7 200
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Картина Больная Девочка
арт. 88095D
41 см х 52 см
Стен Ян
Цена от
2 860
2 680
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Картина Исцеление слепых
арт. 84714C
52 см х 43 см
Эль Греко
Цена от
2 910
2 730
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Картина Больная Женщина
арт. 88094D
63 см х 76 см
Стен Ян
Цена от
4 480
4 140
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Картина Базовая больница № 2
арт. 405763D
86 см х 112 см
Беллоуз Джордж Уэсли
Цена от
8 570
7 920
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Картина Выздоравливающий
арт. 58406C
39 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
2 720
2 550
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Картина Визит врача-1
арт. 88106D
63 см х 79 см
Стен Ян
Цена от
4 610
4 260
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Картина Больная Женщина-1
арт. 88093D
86 см х 116 см
Стен Ян
Цена от
8 770
8 100
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Картина Антиоховая болезнь, или Антиох и Стратоника
арт. 86935C
51 см х 31 см
Энгр Жан Огюст Доминик
Цена от
2 290
2 160
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