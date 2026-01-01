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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Быт и жизнь людей
Чаепитие
Модульные картины Чаепитие
Чаепитие
Картина Чаепитие в Мытищах
арт. 16474C
83 см х 77 см
Перов Василий
Цена от
6 260
5 810
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Модульная картина Фрида Кало и попугаи
арт. 29486C
82 см х 82 см
Цена от
7 450
6 900
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Картина В старом Суздале
арт. 17042D
114 см х 84 см
Кустодиев Борис
Цена от
7 550
7 020
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Картина За чаем
арт. 16930D
86 см х 104 см
Маковский Константин
Цена от
8 010
7 410
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Картина Праздник
арт. 407470D
52 см х 40 см
Тиссо Джеймс
Цена от
2 790
2 610
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Модульная картина Три дамы в шляпах
арт. 34806D
84 см х 63 см
Цена от
5 370
5 000
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Модульная картина Кролик и чаепитие
арт. 25875C
84 см х 63 см
Цена от
5 370
5 000
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Модульная картина Волна в чашке чая
арт. 11076D
80 см х 80 см
Цена от
7 080
6 560
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Картина Чаепитие
арт. 19254C
52 см х 36 см
Витторио Реджанини
Цена от
2 590
2 430
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Модульная картина Совиное чаепитие
арт. 11795D
114 см х 76 см
Цена от
9 320
8 630
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Модульная картина Чаепитие лося
арт. 11926D
86 см х 129 см
Цена от
9 640
8 890
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Картина Чай №9
арт. 407519D
38 см х 53 см
Тиссо Джеймс
Цена от
2 700
2 530
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Картина Портрет Эллен Аксон Уилсон и ее трех дочерей
арт. 435135D
52 см х 53 см
Воннох Роберт Уильям
Цена от
3 190
2 980
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Картина Вечернее чаепитие
арт. 410294D
53 см х 67 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
3 850
3 580
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Модульная картина Заяц №11
арт. 25769C
39 см х 52 см
Цена от
2 720
2 550
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Модульная картина Кошачья жизнь №13
арт. 29562C
63 см х 95 см
Цена от
5 340
4 930
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Модульная картина Медведь №64
арт. 25239C
39 см х 52 см
Цена от
2 720
2 550
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Картина Послеобеденное чаепитие
арт. 85114C
63 см х 83 см
Кэссат Мэри
Цена от
4 790
4 430
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Модульная картина Кошачья жизнь №3
арт. 29552C
35 см х 53 см
Цена от
2 570
2 410
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Картина Мадриго пл 21 (1920)
арт. 83735D
38 см х 52 см
Рауль Дюфи
Цена от
2 680
2 510
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