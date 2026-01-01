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Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
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Модульные картины Опера
Опера
Картина Оркестр в опере ( 1870)
арт. 58423C
43 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
2 900
2 720
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Картина Кулисы Парижской оперы (1889)
арт. 57234B
52 см х 35 см
Беро Жан
Цена от
2 520
2 370
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Картина Бал-маскарад в Опере
арт. 84866C
63 см х 76 см
Мане Эдуард
Цена от
4 480
4 140
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Картина Аудитория Старого Бургтеатра
арт. 79283D
52 см х 38 см
Климт Густав
Цена от
2 690
2 520
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Модульная картина Сиднейский оперный театр в стиле минимализм
арт. 10766D
53 см х 80 см
Цена от
4 460
4 140
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Картина Опера нищего
арт. 85678C
83 см х 64 см
Хогарт Уильям
Цена от
5 400
5 030
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Картина Вид на Венскую государственную оперу (1880 г.)
арт. 81814D
51 см х 33 см
Кауфманн Карл
Цена от
2 450
2 300
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Картина В ложе
арт. 410258D
42 см х 52 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
2 880
2 700
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Картина Выход из ложи Оперы
арт. 57245B
39 см х 52 см
Беро Жан
Цена от
2 720
2 550
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Картина Репетиция оперы
арт. 407875D
52 см х 43 см
Риччи Марко
Цена от
2 910
2 730
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Картина Ссора в кулуарах Оперы (1889)
арт. 57273B
52 см х 35 см
Беро Жан
Цена от
2 520
2 370
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Картина Репетиция оперы
арт. 407873D
52 см х 41 см
Риччи Марко
Цена от
2 850
2 670
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Картина Опера
арт. 410221D
41 см х 52 см
Вюйар Эдуар
Цена от
2 860
2 680
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Картина Эскиз костюма Александра Волинина в роли богемы в опере «Амарилла» и Глазунова (1919).
арт. 86742D
32 см х 52 см
Жорж Барбье
Цена от
2 340
2 210
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Картина Ложа
арт. 85078D
53 см х 67 см
Кэссат Мэри
Цена от
4 910
4 600
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