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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
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Интернет магазин картин
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Модульные картины Купания
Купания
Картина Купание красного коня
арт. 16497D
52 см х 46 см
Петров-Водкин Кузьма
Цена от
3 080
2 880
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Картина Купальщица №18
арт. 411346D
110 см х 90 см
Айец Франческо
Цена от
8 610
7 910
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Картина После бани
арт. 78674C
53 см х 59 см
Лебаск Анри
Цена от
3 470
3 230
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Картина Русская Венера
арт. 16575D
86 см х 99 см
Кустодиев Борис
Цена от
7 670
7 090
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Картина Сусанна, застигнутая старцами в купальне
арт. 16925C
53 см х 72 см
Басин Петр
Цена от
4 070
3 780
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Картина Душевая кабина
арт. 405616D
114 см х 111 см
Беллоуз Джордж Уэсли
Цена от
10 650
9 740
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Картина Ванна (Le bain)
арт. 58521C
83 см х 58 см
Дега Эдгар
Цена от
5 000
4 660
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Модульная картина Зебра в ванной жует жвачку
арт. 11688D
63 см х 95 см
Цена от
5 340
4 930
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Картина Ванна
арт. 58506C
52 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
3 720
3 490
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Картина Купальщица (1870)
арт. 18335C
40 см х 82 см
Бугро Адольф Вильям
Цена от
4 230
3 960
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Картина Женщина, купающаяся в тазу
арт. 58442C
63 см х 91 см
Дега Эдгар
Цена от
5 160
4 760
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Картина Туалет (1888)
арт. 58459C
52 см х 41 см
Дега Эдгар
Цена от
2 850
2 670
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Модульная картина Слон в розовой ванне на фоне монстеры
арт. 11857D
63 см х 95 см
Цена от
5 340
4 930
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Картина После ванны женщина вытирается (1884 - 1886)
арт. 58362B
40 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
2 740
2 570
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Картина Купальщицы №5
арт. 80552D
114 см х 113 см
Кукуэль Эдвард
Цена от
10 840
9 900
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Картина Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер
арт. 410523D
111 см х 72 см
Кройер Педер Северин
Цена от
7 150
6 660
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Картина Ванная комната
арт. 406230D
84 см х 67 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
5 610
5 220
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Модульная картина Девушка на качелях над морем
арт. 53824D
80 см х 117 см
Цена от
9 780
9 060
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Картина Купальщицы №20
арт. 58519C
55 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
3 860
3 620
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Картина Купальщицы №15
арт. 434665D
83 см х 72 см
Патер Жан-Батист
Цена от
5 900
5 490
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Картина Глубоководные купальщики
арт. 400071D
150 см х 110 см
Гассам Чайльд
Цена от
13 090
12 120
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Картина Сплинтер Бич (Пляж Сплинтер)
арт. 405593D
113 см х 85 см
Беллоуз Джордж Уэсли
Цена от
10 190
9 430
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Модульная картина Зебра в ванной с мыльными пузырями
арт. 11708D
53 см х 80 см
Цена от
4 460
4 140
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Картина Купальщицы
арт. 58409B
52 см х 50 см
Дега Эдгар
Цена от
3 080
2 880
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Модульная картина Купание в ванной на фоне монстеры
арт. 11870D
53 см х 80 см
Цена от
4 460
4 140
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Картина Кришна Лила
арт. 422488D
38 см х 52 см
Варма Рави
Цена от
2 680
2 510
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Картина После купания (Женщина вытирается)
арт. 58361C
42 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
2 880
2 700
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Картина Женщина вытирающая ногу
арт. 58499C
52 см х 48 см
Дега Эдгар
Цена от
3 190
2 980
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Картина Купальщица, заходящая в ванную
арт. 58380C
44 см х 52 см
Дега Эдгар
Цена от
2 940
2 760
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Картина Две купающиеся девушки в зарослях побережья Хорнбека.
арт. 57485C
52 см х 40 см
Фишер Поль Густав
Цена от
2 790
2 610
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Картина Купание
арт. 16986C
83 см х 72 см
Кустодиев Борис
Цена от
5 900
5 490
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Картина Бассейн для купания
арт. 88011C
53 см х 74 см
Робер Юбер
Цена от
4 170
3 870
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Картина Бизнес-мужская баня
арт. 405598D
51 см х 36 см
Беллоуз Джордж Уэсли
Цена от
2 540
2 390
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Картина Купание женщины
арт. 410280D
38 см х 52 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
2 680
2 510
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Картина Женщина купается в парке Терни
арт. 407121D
39 см х 52 см
Блехен Карл
Цена от
2 720
2 550
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