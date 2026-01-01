Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
Поиск
Cвоё изображение
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
Вацап
Постеры
Картины маслом
Репродукции художников
Картины
Плакаты
Модульные картины
Композиции
Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Быт и жизнь людей
Вязание
Модульные картины Вязание
Вязание
Картина Всё в прошлом
арт. 16539D
82 см х 63 см
Максимов Василий
Цена от
5 300
4 940
В корзину
Картина Кружевница
арт. 423537D
115 см х 99 см
Мас Николас
Цена от
11 690
10 800
В корзину
Картина Винтовка
арт. 434308D
63 см х 78 см
Маунт Уильям Сидней
Цена от
4 580
4 230
В корзину
Картина Молодая женщина вяжет крючком (1875)
арт. 19307D
86 см х 114 см
Больдини Джованни
Цена от
8 600
7 950
В корзину
Картина Мать и сын у камина
арт. 423921D
40 см х 53 см
Миллер Альфред Джейкоб
Цена от
2 800
2 620
В корзину
Картина Девушка шьет
арт. 423569D
53 см х 73 см
Мас Николас
Цена от
4 100
3 810
В корзину
Картина Венецианские кружевницы
арт. 435394D
83 см х 60 см
Блюм Роберт Фредерик
Цена от
5 110
4 760
В корзину
Картина Девушка на балконе вязание, Монмартр
арт. 432182D
27 см х 53 см
Марис Якоб
Цена от
2 160
2 040
В корзину
Картина Приятная девушка шьёт
арт. 425591D
42 см х 52 см
Бретон Жюль
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Шить женщина
арт. 434086D
38 см х 52 см
Манчини Антонио
Цена от
2 680
2 510
В корзину
Картина Разматывание шелка, тарелка 6 из книги «Введение шелкопряда» [Vermis Sericus]
арт. 422181D
52 см х 35 см
Ян ван дер Страт
Цена от
2 520
2 370
В корзину
Картина Женщина шьет рядом с колыбелью
арт. 409176D
53 см х 65 см
Терборх Герард
Цена от
3 760
3 500
В корзину
Картина Вязание для солдат
арт. 407384D
43 см х 52 см
Олден Уир Джулиан
Цена от
2 900
2 720
В корзину
Картина Прядильщик льна
арт. 425590D
37 см х 52 см
Бретон Жюль
Цена от
2 660
2 490
В корзину
Картина Женщина наматывает шерсть
арт. 425372D
53 см х 72 см
Дзонаро Фаусто
Цена от
4 070
3 780
В корзину
Картина Старая женщина спиннинг
арт. 423543D
86 см х 100 см
Мас Николас
Цена от
7 710
7 130
В корзину
Картина Старая женщина с кепкой
арт. 423554D
39 см х 51 см
Мас Николас
Цена от
2 700
2 530
В корзину
Картина Мурлыкает Добродетельная Женщина
арт. 430577D
83 см х 65 см
Хемскерк Мартен
Цена от
5 460
5 080
В корзину
Картина Индийская женщина делает платье войны
арт. 423848D
53 см х 58 см
Миллер Альфред Джейкоб
Цена от
3 470
3 230
В корзину
Картина Этюд шитья женщины
арт. 434795D
83 см х 67 см
Беван Роберт
Цена от
5 590
5 200
В корзину
Картина Детский полдень в Варжемонте
арт. 88903D
52 см х 38 см
Ренуар Пьер
Цена от
2 690
2 520
В корзину
Картина Мурлыкает Добродетельная Женщина
арт. 430598D
83 см х 65 см
Хемскерк Мартен
Цена от
5 460
5 080
В корзину
Картина Старый кружевник
арт. 423538D
53 см х 58 см
Мас Николас
Цена от
3 470
3 230
В корзину
Картина Женщина Вязание
арт. 85196C
35 см х 52 см
Клее Пауль
Цена от
2 520
2 370
В корзину
Картина Фиандейра
арт. 409184D
53 см х 64 см
Терборх Герард
Цена от
3 690
3 440
В корзину
Картина Сон младенца
арт. 87353C
53 см х 65 см
Милле Жан-Франсуа
Цена от
3 760
3 500
В корзину
Картина Маргарет вязание
арт. 434977D
53 см х 71 см
Сегал Лазарь
Цена от
4 040
3 750
В корзину
Картина Женщина с рукоделием
арт. 88547D
63 см х 75 см
Анкер Анна
Цена от
4 420
4 090
В корзину
Картина Вечер
арт. 84238D
116 см х 92 см
Ван Гог Винсент
Цена от
9 990
9 250
В корзину
Картина Мисс Буасьер Вязание
арт. 88603D
135 см х 109 см
Кайботт Гюстав
Цена от
14 550
13 450
В корзину
Не нашли подходящее?
Оперативно найдём или создадим картину
Давайте!