Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
Поиск
Cвоё изображение
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
Вацап
Постеры
Картины маслом
Репродукции художников
Картины
Плакаты
Модульные картины
Композиции
Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Быт и жизнь людей
Швейное дело
Модульные картины Швейное дело
Швейное дело
Модульная картина Манекен в мастерской
арт. 34821D
86 см х 114 см
Цена от
8 600
7 950
В корзину
Картина Золотошвейка
арт. 16992D
86 см х 109 см
Тропинин Василий
Цена от
8 300
7 680
В корзину
Модульная картина Швейная машинка на столе
арт. 34833D
114 см х 86 см
Цена от
10 290
9 530
В корзину
Картина Кружевница
арт. 85597D
44 см х 51 см
Вермеер Ян
Цена от
2 920
2 740
В корзину
Модульная картина Швейная машинка в стиле арт
арт. 34804D
86 см х 114 см
Цена от
8 600
7 950
В корзину
Картина Ткацкий станок с ткачом
арт. 84294D
52 см х 33 см
Ван Гог Винсент
Цена от
2 460
2 310
В корзину
Картина Ткацкий станок с ткачом 2
арт. 84295D
117 см х 92 см
Ван Гог Винсент
Цена от
9 990
9 250
В корзину
Картина Две швеи в мастерской
арт. 410208D
117 см х 80 см
Вюйар Эдуар
Цена от
8 960
8 310
В корзину
Картина Портнихи в ателье
арт. 425719D
38 см х 52 см
Исраэл Исаак
Цена от
2 680
2 510
В корзину
Картина портной
арт. 431008D
86 см х 93 см
Бос Нандалал
Цена от
7 290
6 750
В корзину
Картина Женщина шьёт
арт. 84262D
41 см х 52 см
Ван Гог Винсент
Цена от
2 860
2 680
В корзину
Картина Девочки шьют
арт. 408021D
130 см х 98 см
Лонги Пьетро
Цена от
12 300
11 340
В корзину
Картина Письмо Мавра
арт. 408003D
86 см х 108 см
Лонги Пьетро
Цена от
8 250
7 630
В корзину
Модульная картина Манекен для примерки
арт. 34805D
86 см х 114 см
Цена от
8 600
7 950
В корзину
Модульная картина Набор швеи-мастерицы
арт. 34800D
114 см х 86 см
Цена от
10 290
9 530
В корзину
Картина Женщина за шитьем (1893)
арт. 58885C
63 см х 76 см
Люс Максимильен
Цена от
4 480
4 140
В корзину
Картина Мадам Вюйар Швейная
арт. 410213D
52 см х 49 см
Вюйар Эдуар
Цена от
3 270
3 050
В корзину
Картина Шитье при свечах
арт. 407403D
52 см х 42 см
Олден Уир Джулиан
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Женщина шьет
арт. 406067D
80 см х 80 см
Фортуни Мариано
Цена от
7 080
6 560
В корзину
Модульная картина Розовая швейная машинка
арт. 34837D
84 см х 63 см
Цена от
5 370
5 000
В корзину
Картина Женщина, прядущая лен
арт. 423975D
38 см х 51 см
Бонвен Франсуа
Цена от
2 670
2 500
В корзину
Картина Тигровая шкура (Швея) (1889)
арт. 19222C
52 см х 31 см
Годвард Джон Уильям
Цена от
2 310
2 180
В корзину
Картина Рукодельница
арт. 86981D
86 см х 103 см
Веласкес Диего
Цена от
7 950
7 350
В корзину
Картина Намотка шерсти в помпейском саду (1894 г.)
арт. 19229C
25 см х 53 см
Годвард Джон Уильям
Цена от
2 060
1 940
В корзину
Картина Портрет мадам Бертье
арт. 58935C
65 см х 82 см
Люс Максимильен
Цена от
4 820
4 500
В корзину
Картина Мадам Гийомен Кузанн (около 1890 г.)
арт. 19893D
40 см х 52 см
Гийомен Арман
Цена от
2 740
2 570
В корзину
Картина Ткач
арт. 423974D
63 см х 101 см
Бонвен Франсуа
Цена от
5 660
5 210
В корзину
Модульная картина Хлопок на ткани
арт. 56246D
86 см х 129 см
Цена от
9 640
8 890
В корзину
Картина Прядение шерсти
арт. 430997D
48 см х 52 см
Бос Нандалал
Цена от
3 140
2 940
В корзину
Картина Хлопковое прядение
арт. 431013D
46 см х 52 см
Бос Нандалал
Цена от
3 080
2 880
В корзину
Картина Фитинг
арт. 410281D
86 см х 129 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
9 640
8 890
В корзину
Картина портной
арт. 431010D
86 см х 94 см
Бос Нандалал
Цена от
7 380
6 830
В корзину
Модульная картина Арт машинка для шиться
арт. 34838D
63 см х 84 см
Цена от
4 910
4 530
В корзину
Картина Ткач
арт. 84264C
52 см х 38 см
Ван Гог Винсент
Цена от
2 690
2 520
В корзину
Картина Мадонна Шитье
арт. 85717C
82 см х 85 см
Рени Гвидо
Цена от
7 610
7 050
В корзину
Следующая
страница
Посмотрите
как выглядят
наши работы
Почитайте
отзывы
наших клиентов
1
2