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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
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Индейцы
Модульные картины Индейцы
Индейцы
Картина Переговоры
арт. 87433C
51 см х 30 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
2 260
2 130
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Картина Танец Солнца
арт. 87427C
84 см х 58 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
5 060
4 710
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Картина Одеяло Сигнал
арт. 87456D
42 см х 52 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
2 880
2 700
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Картина Индеец-охотник
арт. 87402D
63 см х 91 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
5 160
4 760
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Картина Эскиз к «Последнему из бизонов»
арт. 88223C
53 см х 36 см
Бирштадт Альберт
Цена от
2 640
2 470
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Картина Дымовой сигнал
арт. 87429D
111 см х 69 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
6 980
6 440
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Картина Снежная тропа
арт. 87428C
82 см х 56 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
4 820
4 500
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Картина Выброс
арт. 87435D
86 см х 129 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
9 640
8 890
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Картина Аутлиер-1
арт. 87434C
46 см х 52 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
3 080
2 880
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Картина Скалистые горы, пик Ландерса-1
арт. 88214D
53 см х 32 см
Бирштадт Альберт
Цена от
2 450
2 300
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Картина Индейцы, занимающиеся подводной охотой
арт. 88243C
83 см х 53 см
Бирштадт Альберт
Цена от
4 680
4 370
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Картина Смена владельца (Паническое бегство)
арт. 87393C
52 см х 35 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
2 520
2 370
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Картина Индейцы, имитирующие буйволов
арт. 87379D
52 см х 35 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
2 520
2 370
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Картина Эпизод с Buffalo Gun
арт. 87387C
82 см х 55 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
4 760
4 440
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Картина Скалистые горы, пик Ландерса
арт. 88215D
52 см х 31 см
Бирштадт Альберт
Цена от
2 310
2 180
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Картина Сбитый с ног
арт. 87369D
110 см х 64 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
6 570
6 070
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Картина Старый бой на равнинах
арт. 87401D
83 см х 56 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
4 820
4 500
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Картина Пожар в траве
арт. 87447D
52 см х 34 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
2 490
2 340
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Картина Знак скаута Буффало
арт. 87365B
52 см х 35 см
Фредерик Ремингтон
Цена от
2 520
2 370
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