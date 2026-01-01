Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
Поиск
Cвоё изображение
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
Вацап
Постеры
Картины маслом
Репродукции художников
Картины
Плакаты
Модульные картины
Композиции
Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Изобразительное искусство
Национальность
Финская
Модульные картины Финская
Финская
Модульная картина Енот с фиалками
арт. 12621D
110 см х 110 см
Цена от
9 670
8 820
В корзину
Картина Разоблаченный
арт. 411154D
86 см х 105 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
8 040
7 440
В корзину
Картина Луи Пастер в своей лаборатории в Школе нормалей в 1885 году
арт. 422091D
130 см х 90 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
11 610
10 720
В корзину
Картина Христос и Мария Магдалина, финская легенда
арт. 422082D
63 см х 93 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
5 290
4 880
В корзину
Картина Мальчики играют на берегу
арт. 422083D
84 см х 69 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
5 770
5 360
В корзину
Картина Рене Валерия-Радот
арт. 422094D
45 см х 52 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
3 040
2 840
В корзину
Картина Мальчик с вороной
арт. 411153D
53 см х 65 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
3 760
3 500
В корзину
Картина Голый мужчина и череп
арт. 422096D
34 см х 53 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
2 500
2 350
В корзину
Картина Королева бьянка
арт. 422084D
40 см х 51 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
2 730
2 560
В корзину
Картина Братоубийство
арт. 411156D
45 см х 53 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
3 060
2 860
В корзину
Картина Куллерво Проклятие
арт. 411151D
45 см х 82 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
3 730
3 500
В корзину
Картина Люксембургский сад, Париж
арт. 422081D
130 см х 98 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
12 300
11 340
В корзину
Картина В сауне
арт. 411160D
53 см х 78 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
4 370
4 060
В корзину
Картина Большой черный дятел
арт. 411152D
29 см х 52 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
2 240
2 110
В корзину
Картина Похищение Сампо
арт. 411158D
26 см х 52 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
2 080
1 960
В корзину
Картина Иматра зимой
арт. 411157D
130 см х 111 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
13 510
12 410
В корзину
Картина Хребет Каукола на закате
арт. 422086D
53 см х 75 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
4 230
3 930
В корзину
Картина Под игом (Сжигание кустарника)
арт. 430510D
52 см х 41 см
Ярнефельт Ээро
Цена от
2 850
2 670
В корзину
Картина Камиль Валерия-Радот
арт. 422093D
34 см х 52 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
2 480
2 330
В корзину
Картина Транспортировка гроба ребенка
арт. 422087D
83 см х 48 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
4 320
4 040
В корзину
Картина Портрет сына художника (Хейкки Ярнефельт)
арт. 430513D
83 см х 62 см
Ярнефельт Ээро
Цена от
5 280
4 920
В корзину
Картина Зимний пейзаж №37
арт. 407937D
53 см х 66 см
Халонен Пекка
Цена от
3 830
3 560
В корзину
Картина Осенний пейзаж озера Пиелисъярви
арт. 430511D
84 см х 25 см
Ярнефельт Ээро
Цена от
3 120
2 940
В корзину
Картина Пионеры в Карелии
арт. 407936D
52 см х 44 см
Халонен Пекка
Цена от
2 980
2 790
В корзину
Картина Дикая Анжелика
арт. 411159D
28 см х 52 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
2 220
2 090
В корзину
Картина Дети читают
арт. 407939D
51 см х 39 см
Халонен Пекка
Цена от
2 700
2 530
В корзину
Модульная картина Синие фиалки №2
арт. 12623D
110 см х 110 см
Цена от
11 130
10 160
В корзину
Картина Мать Лемминкяйнена
арт. 411155D
83 см х 65 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
5 460
5 080
В корзину
Картина Стирка на льду
арт. 407940D
114 см х 81 см
Халонен Пекка
Цена от
9 790
9 070
В корзину
Модульная картина Фиалки в вазе
арт. 12638D
86 см х 129 см
Цена от
9 640
8 890
В корзину
Картина Ранняя весна
арт. 407935D
53 см х 73 см
Халонен Пекка
Цена от
4 100
3 810
В корзину
Модульная картина Фиалка №6
арт. 12629D
35 см х 53 см
Цена от
2 570
2 410
В корзину
Картина Мария-Луиза Валерия-Радот
арт. 422092D
38 см х 51 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
2 670
2 500
В корзину
Картина Заснеженные Саженцы Сосны
арт. 407938D
53 см х 81 см
Халонен Пекка
Цена от
4 460
4 140
В корзину
Модульная картина Композиция с фиалками №12
арт. 12635D
35 см х 53 см
Цена от
2 570
2 410
В корзину
Следующая
страница
Посмотрите
как выглядят
наши работы
Почитайте
отзывы
наших клиентов
1
2