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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
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8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
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Интернет магазин картин
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Модульные картины Костумбризм
Костумбризм
Картина Ванная комната
арт. 406230D
84 см х 67 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
5 610
5 220
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Картина Продажа титулов (Дом ростовщика)
арт. 432267D
82 см х 51 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
4 500
4 200
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Картина Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)
арт. 432266D
115 см х 70 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
8 710
8 080
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Картина Ранчо
арт. 406249D
81 см х 28 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
3 290
3 100
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Картина Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)
арт. 432268D
83 см х 49 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
4 460
4 160
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Картина Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)
арт. 432283D
114 см х 88 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
10 520
9 730
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Картина Шут (Мефистофель)
арт. 432276D
63 см х 82 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
4 770
4 410
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Картина Полковник Альваро Баррос
арт. 406251D
41 см х 52 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 860
2 680
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Картина Лес Палермо
арт. 406238D
51 см х 28 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 130
2 010
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Картина Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)
арт. 432275D
83 см х 75 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6 080
5 650
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Картина Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)
арт. 432282D
52 см х 30 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
2 280
2 150
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Картина Надзиратели
арт. 406223D
84 см х 63 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
5 370
5 000
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Картина Портрет художника (Портрет художника Масиаса)
арт. 432278D
40 см х 52 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
2 740
2 570
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Картина Пейзаж (Европейская деревня)
арт. 406250D
117 см х 81 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
9 050
8 390
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Картина Родео
арт. 406227D
56 см х 25 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 110
1 990
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Картина Сцена людоедов (Древо смерти)
арт. 432279D
117 см х 77 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
8 670
8 040
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Картина Женщина, которая смеется
арт. 432281D
40 см х 52 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
2 740
2 570
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Картина Чтение Дон Кихота
арт. 432265D
150 см х 117 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
13 920
12 860
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Картина Открытие завещания
арт. 432271D
53 см х 31 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
2 320
2 190
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Картина Прачки в Нижнем Бельграно
арт. 406240D
83 см х 66 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
5 510
5 130
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Картина Капрочо (Оливос 13 ноября 1858 г.)
арт. 406253D
52 см х 29 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 250
2 120
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Картина Портрет леди
арт. 406246D
42 см х 52 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 880
2 700
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Картина Остановка в поле
арт. 406232D
57 см х 25 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 120
2 000
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Картина Монахи, пересекающие брод
арт. 432280D
150 см х 96 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
11 760
10 890
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Картина В загоне
арт. 406222D
51 см х 34 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 480
2 330
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Картина Побережье Рио-де-ла-Плата
арт. 406219D
52 см х 30 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 280
2 150
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Картина Портрет миссис Эльвира Лаваллея де Кальсадилья
арт. 406260D
41 см х 52 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 860
2 680
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Картина Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)
арт. 432269D
83 см х 34 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
3 770
3 540
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Картина Прибрежный пейзаж
арт. 406234D
55 см х 25 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 100
1 980
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Картина Появление ангела в семье Тобиаса
арт. 432284D
86 см х 111 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
8 490
7 850
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Картина Пейзаж (Швейцария)
арт. 406252D
53 см х 36 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 640
2 470
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Картина Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд 2)
арт. 432274D
81 см х 34 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
3 740
3 510
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Картина Рука Карлоса V
арт. 432277D
37 см х 52 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
2 660
2 490
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Картина Последнее
арт. 432272D
53 см х 64 см
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
3 690
3 440
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Картина Пейзаж (Европейская Ферма)
арт. 406259D
53 см х 37 см
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
2 670
2 500
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