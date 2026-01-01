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Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
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Нихонга
Модульные картины Нихонга
Нихонга
Картина Прощальная весна
арт. 421721D
116 см х 25 см
Гёкудо Каваи
Цена от
4 150
3 910
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Картина Рассеивание лепестков камелии (важные культурные ценности)
арт. 431377D
83 см х 40 см
Гёсю Хаями
Цена от
4 280
4 000
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Картина Белое облако на красивых горах осенью
арт. 421723D
83 см х 65 см
Гёкудо Каваи
Цена от
5 460
5 080
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Картина Танцы в огне (важные культурные ценности)
арт. 431376D
25 см х 59 см
Гёсю Хаями
Цена от
2 230
2 100
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Картина Лунный вечер
арт. 421727D
28 см х 53 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 230
2 100
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Картина Бог долголетия с белыми оленями в пейзаже
арт. 421725D
83 см х 78 см
Гёкудо Каваи
Цена от
6 350
5 890
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Картина Весенняя морось
арт. 421731D
150 см х 118 см
Гёкудо Каваи
Цена от
13 950
12 890
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Картина Цветение персика
арт. 431383D
110 см х 112 см
Гёсю Хаями
Цена от
11 270
10 290
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Картина Черные пионы
арт. 431380D
114 см х 85 см
Гёсю Хаями
Цена от
10 190
9 430
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Картина Чайница и фрукты
арт. 431381D
63 см х 70 см
Гёсю Хаями
Цена от
4 210
3 900
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Картина Баклан Рыбалка
арт. 421728D
52 см х 39 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 720
2 550
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Картина Путь в храм
арт. 431382D
26 см х 84 см
Гёсю Хаями
Цена от
3 150
2 970
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Картина Баклан Рыбалка
арт. 421733D
52 см х 39 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 720
2 550
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Картина Горная деревня весной
арт. 421726D
51 см х 33 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 450
2 300
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Картина Летняя сцена в Тамбе
арт. 431384D
25 см х 71 см
Гёсю Хаями
Цена от
2 500
2 350
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Картина Вечер на берегу озера
арт. 421722D
83 см х 51 см
Гёкудо Каваи
Цена от
4 520
4 220
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Картина Изумрудный мох и зеленый газон
арт. 431378D
110 см х 25 см
Гёсю Хаями
Цена от
3 470
3 230
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Картина Альбом гравюр из дерева и гейш
арт. 421730D
36 см х 52 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 540
2 390
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Картина Новые Листья
арт. 431379D
53 см х 83 см
Гёсю Хаями
Цена от
4 560
4 230
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Картина Meika kachō gafu
арт. 421732D
52 см х 38 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 690
2 520
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Картина снегопад
арт. 421729D
52 см х 41 см
Гёкудо Каваи
Цена от
2 850
2 670
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Картина Молодые дамы сажают рис
арт. 421724D
149 см х 109 см
Гёкудо Каваи
Цена от
13 010
12 040
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