Cвоё изображение
Модульные картины
Изобразительное искусство
Стиль
Риджионализм
Модульные картины Риджионализм
Риджионализм
Картина Поймали (1919)
арт. 209532C
82 см х 84 см
Роквелл Норман
Цена от
6 900
6 390
Картина Путешествие рыбаков (1919)
арт. 209531B
52 см х 52 см
Роквелл Норман
3 400
3 190
Картина Купаться запрещено (1921)
арт. 209542C
53 см х 60 см
Роквелл Норман
4 120
3 880
Картина Убийство в Миссисипи (1965)
арт. 209516C
41 см х 52 см
Роквелл Норман
2 620
2 450
Картина Мальчик с детской коляской (1916)
арт. 209553C
48 см х 52 см
Роквелл Норман
2 880
2 700
Картина Военные новости (1943-1944)
арт. 209522C
78 см х 80 см
Роквелл Норман
6 060
5 600
Картина Портрет Нельсона Рокфеллера (1968)
арт. 209550B
39 см х 52 см
Роквелл Норман
2 480
2 330
Картина День благодарения (1923)
арт. 209524D
36 см х 51 см
Роквелл Норман
2 310
2 170
Картина Кузен Реджинальд (1918)
арт. 209530C
82 см х 82 см
Роквелл Норман
6 790
6 290
Картина Портрет Ричарда М. Никсона (1968)
арт. 209538C
53 см х 68 см
Роквелл Норман
3 550
3 310
Картина Телеграфист (1919)
арт. 209518C
52 см х 34 см
Роквелл Норман
2 270
2 130
Картина Проблема, с которой мы живем 2 (1963)
арт. 209546C
52 см х 34 см
Роквелл Норман
2 270
2 130
Картина Девушка в снегу с собакой (1916)
арт. 209548B
39 см х 52 см
Роквелл Норман
2 480
2 330
Картина Первое серебро у семьи (1923)
арт. 209547B
37 см х 52 см
Роквелл Норман
2 420
2 270
Картина Рождественское трио (1923)
арт. 209523C
39 см х 52 см
Роквелл Норман
2 480
2 330
Картина Девушка вернулась из летней поездки (1921)
арт. 209520D
42 см х 52 см
Роквелл Норман
2 640
2 470
Картина Новые дети в окрестности (1967)
арт. 209535B
52 см х 33 см
Роквелл Норман
2 240
2 100
Картина Волшебный футбол 2 (1914)
арт. 209529B
52 см х 34 см
Роквелл Норман
2 270
2 130
Картина Новые дети в окрестности 2 (1967)
арт. 209557B
52 см х 31 см
Роквелл Норман
2 110
1 990
Картина Дэниел Бун - пионер и разведчик (1912)
арт. 209537C
32 см х 52 см
Роквелл Норман
2 140
2 020
Картина Эй, ребята, идите к нам! (1920)
арт. 209526D
63 см х 74 см
Роквелл Норман
4 010
3 710
Картина Портрет Линдона Б. Джонсона (1968)
арт. 209554C
53 см х 66 см
Роквелл Норман
3 500
3 260
Картина Финнеган (1916)
арт. 209519C
42 см х 53 см
Роквелл Норман
2 650
2 480
Картина Портрет Юджина Дж Маккарти (1968)
арт. 209549B
41 см х 52 см
Роквелл Норман
2 620
2 450
Картина Артисты, костюмы, бал (1921)
арт. 209555B
36 см х 52 см
Роквелл Норман
2 320
2 180
Картина Проблема, с которой мы живем (1963)
арт. 209517B
53 см х 32 см
Роквелл Норман
2 230
2 090
Картина Мерри ходит по кругу (1947)
арт. 209551C
49 см х 52 см
Роквелл Норман
2 980
2 780
Картина Убийство в Миссисипи 2 (1965)
арт. 209545D
53 см х 67 см
Роквелл Норман
3 530
3 290
Картина Корпус мира (1966)
арт. 209527B
42 см х 52 см
Роквелл Норман
2 640
2 470
Картина Волшебный футбол 3 (1914)
арт. 209541C
39 см х 81 см
Роквелл Норман
3 720
3 490
Картина Объезд с Даниэлем Бун (1914)
арт. 209528B
51 см х 31 см
Роквелл Норман
2 100
1 980
