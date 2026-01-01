Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
Поиск
Cвоё изображение
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
Вацап
Постеры
Картины маслом
Репродукции художников
Картины
Плакаты
Модульные картины
Композиции
Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Изобразительное искусство
Стиль
Модернизм
Модульные картины Модернизм
Модернизм
Картина Илиастер (Парацельс) (1932)
арт. 82482C
83 см х 72 см
Марсден Хартли
Цена от
5 900
5 490
В корзину
Картина Абстракция, синий, желтый и зеленый (около 1913 г.)
арт. 82497C
40 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 740
2 570
В корзину
Картина Грибы на синем фоне (1926)
арт. 82485D
53 см х 45 см
Марсден Хартли
Цена от
3 060
2 860
В корзину
Картина Омар на черном фоне (1940-1941)
арт. 82521D
51 см х 41 см
Марсден Хартли
Цена от
2 840
2 660
В корзину
Картина Натюрморт (1910)
арт. 82504C
39 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 720
2 550
В корзину
Картина Морские призраки (1935)
арт. 82505C
39 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 720
2 550
В корзину
Картина Коллекция цифр, рисунков и букв, увиденных мною в начале войны в Берлине – Военный характер (ок. 1915 г.)
арт. 82477C
82 см х 82 см
Марсден Хартли
Цена от
7 450
6 900
В корзину
Картина Движение, Бермудские острова (1916 г.)
арт. 82483D
37 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 660
2 490
В корзину
Картина Движение № 5, Дома Провинстауна (1916)
арт. 82484D
42 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Каучуковый завод (1920)
арт. 82478C
42 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Раптус (около 1913 г.)
арт. 82513D
43 см х 53 см
Марсден Хартли
Цена от
2 960
2 770
В корзину
Картина Натюрморт (1929)
арт. 82503C
83 см х 64 см
Марсден Хартли
Цена от
5 400
5 030
В корзину
Картина Гора Катадин (Мэн), осень (1939–40)
арт. 82486C
53 см х 39 см
Марсден Хартли
Цена от
2 770
2 590
В корзину
Картина Белые берёзы (ок. 1908)
арт. 82494B
52 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
3 110
2 910
В корзину
Картина Геометрическая фигура (1889 – 1943)
арт. 82488D
42 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Водопады Смелт-Брук (1937)
арт. 82491C
41 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 860
2 680
В корзину
Картина Военные символы 1 (около 1913–14)
арт. 82490D
40 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 740
2 570
В корзину
Картина Красное дерево (1910)
арт. 82476B
45 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
3 040
2 840
В корзину
Картина Попокатепетль, «Одухотворенное утро» – Мексика (1932)
арт. 82516C
83 см х 72 см
Марсден Хартли
Цена от
5 900
5 490
В корзину
Картина Холмы Нью-Мексико (1877–1943)
арт. 82509D
114 см х 71 см
Марсден Хартли
Цена от
8 750
8 120
В корзину
Картина Розовые и белые цветы в вазе (около 1929 г.)
арт. 82511C
53 см х 69 см
Марсден Хартли
Цена от
3 960
3 680
В корзину
Картина Цветы в вазе
арт. 82507C
41 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 860
2 680
В корзину
Картина Картина № 48 (1913)
арт. 82479C
82 см х 83 см
Марсден Хартли
Цена от
7 480
6 930
В корзину
Картина Натюрморт с грушами
арт. 82525C
52 см х 42 см
Марсден Хартли
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Абстракция (1912-13)
арт. 82499C
44 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 940
2 760
В корзину
Картина Летнее морское окно (около 1939-40 гг.)
арт. 82506C
53 см х 68 см
Марсден Хартли
Цена от
3 890
3 620
В корзину
Картина Картина № 46 (между 1914 и 1915 гг.)
арт. 82480D
86 см х 107 см
Марсден Хартли
Цена от
8 180
7 560
В корзину
Картина Белый цветок (около 1917 г.)
арт. 82493C
39 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 720
2 550
В корзину
Картина Пики Ваксенштайн, Гармиш-Партенкирхен (ок. 1933–34)
арт. 82517D
86 см х 141 см
Марсден Хартли
Цена от
10 370
9 570
В корзину
Картина Розовые бегонии (1928-1929)
арт. 82512C
44 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 940
2 760
В корзину
Картина Цветочная композиция (1916)
арт. 82508D
41 см х 52 см
Марсден Хартли
Цена от
2 860
2 680
В корзину
Картина Этюд к «Ловцов Омаров» (1940)
арт. 82527D
52 см х 41 см
Марсден Хартли
Цена от
2 850
2 670
В корзину
Картина Штормовая волна (1939-40)
арт. 82528C
53 см х 39 см
Марсден Хартли
Цена от
2 770
2 590
В корзину
Картина Челюсть кита, Догтаун Коммон, Кейп-Энн, Массачусетс (1934)
арт. 82529C
52 см х 39 см
Марсден Хартли
Цена от
2 720
2 550
В корзину
Картина Картина № 8 (1912-13)
арт. 82481C
52 см х 40 см
Марсден Хартли
Цена от
2 790
2 610
В корзину
Следующая
страница
Посмотрите
как выглядят
наши работы
Почитайте
отзывы
наших клиентов
1
2