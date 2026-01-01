Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
Поиск
Cвоё изображение
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
Вацап
Постеры
Картины маслом
Репродукции художников
Картины
Плакаты
Модульные картины
Композиции
Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Природа
Побережье
Модульные картины Побережье
Побережье
Картина Закат над Ялтой (1861 г.)
арт. 18556D
83 см х 63 см
Айвазовский Иван
Цена от
5 360
4 990
В корзину
Модульная картина Озеро Комо в Италии
арт. 53740D
149 см х 98 см
Цена от
11 940
11 060
В корзину
Модульная картина Огромная желтая Луна
арт. 58165D
53 см х 70 см
Цена от
3 960
3 680
В корзину
Картина У побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)
арт. 17489D
83 см х 51 см
Шишкин Иван
Цена от
4 520
4 220
В корзину
Картина Крым. Медведь гора в далеке
арт. 16815D
84 см х 50 см
Верещагин Петр
Цена от
4 520
4 220
В корзину
Картина Вилла у моря
арт. 421345D
82 см х 57 см
Бёклин Арнольд
Цена от
4 890
4 560
В корзину
Картина Ялтинская бухта с горами Магоби и Ай Петри.
арт. 18541D
130 см х 110 см
Айвазовский Иван
Цена от
13 390
12 310
В корзину
Модульная картина Яркий приморский пейзаж
арт. 28171C
52 см х 42 см
Цена от
2 880
2 700
В корзину
Картина Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена.
арт. 410527D
52 см х 37 см
Кройер Педер Северин
Цена от
2 660
2 490
В корзину
Модульная картина Побережье итальянского озера
арт. 58262D
53 см х 70 см
Цена от
3 960
3 680
В корзину
Картина Южные уступы, Апплдор
арт. 400049D
80 см х 76 см
Гассам Чайльд
Цена от
6 870
6 370
В корзину
Картина Крым
арт. 18551D
53 см х 63 см
Айвазовский Иван
Цена от
3 660
3 410
В корзину
Модульная картина Одинокая лодка у маяка
арт. 11218D
83 см х 83 см
Цена от
8 460
7 920
В корзину
Картина Бато-лежак на морском берегу (1881)
арт. 81296D
86 см х 117 см
Моне Клод
Цена от
9 500
8 760
В корзину
Картина На морском побережье
арт. 400553D
114 см х 66 см
Чейз Уильям
Цена от
8 310
7 710
В корзину
Модульная картина Морской бриз у пальм
арт. 54436D
35 см х 53 см
Цена от
2 570
2 410
В корзину
Картина Кемпинг у океана
арт. 56481D
53 см х 42 см
Андерсон Гарри
Цена от
2 900
2 720
В корзину
Модульная картина Маяк и колосья травы
арт. 11238D
114 см х 76 см
Цена от
9 320
8 630
В корзину
Модульная картина Летний пейзаж Италии
арт. 32337D
84 см х 63 см
Цена от
5 370
5 000
В корзину
Картина Вашингтон пересекает Делавэр
арт. 424329D
82 см х 47 см
Лойце Эмануэль
Цена от
4 240
3 970
В корзину
Картина Моряки, выходящие на берег (1897 г.)
арт. 18545D
113 см х 66 см
Айвазовский Иван
Цена от
8 240
7 650
В корзину
Картина Большие облака
арт. 58294C
82 см х 69 см
Рейссельберге Тео ван
Цена от
5 700
5 300
В корзину
Модульная картина Дома в стиле модерн на побережье
арт. 58207D
114 см х 86 см
Цена от
10 290
9 530
В корзину
Картина На берегу моря
арт. 17487D
118 см х 64 см
Шишкин Иван
Цена от
7 610
7 070
В корзину
Модульная картина Веселая пальма
арт. 54415D
53 см х 80 см
Цена от
4 460
4 140
В корзину
Картина Рапалло, Бурное море
арт. 17164D
114 см х 83 см
Кандинский Василий
Цена от
9 990
9 250
В корзину
Картина Два осла
арт. 425721D
53 см х 39 см
Исраэл Исаак
Цена от
2 770
2 590
В корзину
Модульная картина Дорога к пляжу
арт. 11239D
110 см х 110 см
Цена от
11 130
10 160
В корзину
Картина Лошади, выходящие из моря
арт. 85187D
114 см х 95 см
Делакруа Эжен
Цена от
11 180
10 340
В корзину
Картина Морская идиллия
арт. 424021D
52 см х 32 см
Банни Руперт
Цена от
2 390
2 250
В корзину
Модульная картина Маяк с красной крышей
арт. 11214D
35 см х 53 см
Цена от
2 570
2 410
В корзину
Картина Белая лодка на пляже. Легкий летний вечер
арт. 410538D
83 см х 51 см
Кройер Педер Северин
Цена от
4 520
4 220
В корзину
Картина Вид Константинополя
арт. 434655D
83 см х 29 см
Фавре де Антуан
Цена от
3 410
3 210
В корзину
Картина Шервей
арт. 400830D
122 см х 25 см
Лир Эдвард
Цена от
4 030
3 780
В корзину
Модульная картина Пейзаж с маяком в пастельных тонах
арт. 11209D
52 см х 52 см
Цена от
3 110
2 910
В корзину
Следующая
страница
Посмотрите
как выглядят
наши работы
Почитайте
отзывы
наших клиентов
1
2
3
15