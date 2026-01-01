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Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
Модульные картины
Спорт
Гребля
Модульные картины Гребля
Гребля
Картина Макеты театра 1 (1930)
арт. 82472C
83 см х 62 см
Александра Экстер
Цена от
5 280
4 920
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Модульная картина Соревнование по гребле
арт. 53866D
83 см х 28 см
Цена от
3 350
3 150
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Модульная картина Гребля на каноэ
арт. 55431C
63 см х 79 см
Цена от
4 610
4 260
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Картина Катание на лодках по Йерресу
арт. 88608D
52 см х 34 см
Кайботт Гюстав
Цена от
2 490
2 340
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Модульная картина Гребля на каноэ на фоне высоких гор
арт. 55430C
42 см х 53 см
Цена от
2 890
2 710
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Картина Гребцы в Шату
арт. 88854D
110 см х 89 см
Ренуар Пьер
Цена от
8 530
7 840
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Картина Канотье-сюр-ла-Марн (около 1922–1925 гг.)
арт. 83683D
83 см х 68 см
Рауль Дюфи
Цена от
5 680
5 280
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