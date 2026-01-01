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Cвоё изображение
Наши работы
О нас
Отзывы
Продукция и услуги
Это интересно
Скидки и бонусы
Доставка и оплата
Контакты
8 (495) 648-66-46
8 (800) 775-48-96
order@dasart.ru
Интернет магазин картин
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Модульные картины Дятлы
Дятлы
Модульная картина Дятел на дереве
арт. 52758D
110 см х 73 см
Цена от
7 310
6 730
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Картина Большой черный дятел
арт. 411152D
29 см х 52 см
Галлен-Каллела Аксели
Цена от
2 240
2 110
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Модульная картина Коричневополосый королевский дятел
арт. 52759D
52 см х 39 см
Цена от
2 720
2 550
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Картина Большой краснохохлый дятел (1754)
арт. 18999D
38 см х 52 см
Кейтсби Марк
Цена от
2 680
2 510
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Модульная картина Полёт дятла
арт. 52764D
83 см х 55 см
Цена от
4 790
4 470
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Картина Самый крупный белоклювый дятел (1754)
арт. 18997D
35 см х 51 см
Кейтсби Марк
Цена от
2 500
2 350
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Картина Золотокрылый дятел (1754)
арт. 18996D
38 см х 52 см
Кейтсби Марк
Цена от
2 680
2 510
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Картина Дендрокопус лейконотус
арт. 83365C
56 см х 82 см
Иоганн Фридрих Науманн
Цена от
4 310
4 030
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Картина Рыжий дятел (1754)
арт. 18994D
73 см х 82 см
Кейтсби Марк
Цена от
5 240
4 880
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