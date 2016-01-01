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Картина Скелет куриный доркинг, вид сбоку (вероятно, подготовлен для неопубликованной ключевой фигуры) Стаббс Джордж

Aртикул 405509D Стаббс Джордж
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25.2x21.2 см
  • Описание
  • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Скелет куриный доркинг, вид сбоку (вероятно, подготовлен для неопубликованной ключевой фигуры)" Стаббс Джордж по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Скелет куриный доркинг, вид сбоку (вероятно, подготовлен для неопубликованной ключевой фигуры)" Стаббс Джордж можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

  • Стоимость доставки

    Самовывоз — бесплатно
    Доставка по Москве
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
    При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа
    Доставка по Московской области
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
    При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    Доставка габаритного заказа
    Доставка в регионы РФ
    Минимальная сумма заказа — 900 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
    При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа

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