8 (495) 648-66-46

Картина Принцесса Рохана Натье Жан-Марк

Aртикул 406342D Натье Жан-Марк
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x27.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Принцесса Рохана" Натье Жан-Марк по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Принцесса Рохана" Натье Жан-Марк можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Натье Жан-Марк

Терпсихора, Муза музыки и танцаПортрет дамы в образе весталки девственницыТалия, муза комедииУрок музыкиМадам Мари - Аделаида из Франции-воздухМария-Анн де Несле, Маркиза Ла Турнель, герцогиня Шатору (1717-1744)Мадам Луиза-Элизабет, герцогиня Пармская — ЗемляМадам Мария-Терез-Виктуар де Франс — ВодаМиниатюрный портрет Сезара Франсуа Кассини де Тюри
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомДевушка с цветами (Girl with flowers)Африканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом) Мона Лиза (1978)Две женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиля
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Ночной кошмар (The Nightmare)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Сад (Garden) №8СтанчикВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокДеревянный домик в лесу
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяЗакат №48Триумф ВенецииПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеЛовцы птицПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Летний садСпящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Падший ангелАбстракция бирюзово-золотаяНаполеон на перевале Сен-БернарПервая дуэльГолубые танцовщицыДевушка на пляже №4
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомМэрилин Монро на красном фонеГолый ребенок ПоцелуйИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомНаполеон на перевале Сен-Бернар Мона Лиза (1978)Две женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все