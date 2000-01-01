Картина Спортсмены

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Картина СпортсменыAртикул 40646C
- Описание
- ДОСТАВКА И ОПЛАТА
В нашей компании Вы можете заказать картину "Спортсмены" по цене от 1200 руб.
- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);
- Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;
- Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;
- Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
- Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
Купить репродукцию картины "Спортсмены" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.
Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.
Стоимость доставкиСамовывоз — бесплатноДоставка по МосквеМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290При заказе от 4 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказаДоставка по Московской областиМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииПри заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатноПри заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииДоставка габаритного заказаДоставка в регионы РФМинимальная сумма заказа — 900 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компанииПри заказе от 8 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказа