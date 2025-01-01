8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Лошади и Рыбы Кавальканти Ди

Aртикул 430923D Кавальканти Ди
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x30.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Лошади и Рыбы" Кавальканти Ди по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Лошади и Рыбы" Кавальканти Ди можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кавальканти Ди

Лежа женщинаРыба в водеЖенщина с вуальюФермерыДевушки с гитарамиФреска Ди КавалькантиБез названияБез названияПригородный карнавал
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коняРаздача продовольствия3д лошади из-за стеныКоляска на скачках (1869)Белые лошадиРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Две влюбленные лошадиСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаИмператор Наполеон I и его штаб верхом на лошадях
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Тематика: Рыбы

Подводный мир №9Лосось на нерестеСмешная полосатая рыба на роликахБойцовая рыбкаФорель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Натюрморт с рыбой и кошкойКамбала, морское ушко и ягоды (1835-1840) (Platvissen, abalone en bessen)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуНад городомЛетний сад
Смотреть все

Стиль: Кубизм

Герника (цветной вариант)Кухня (The Kitchen)Резервуар, Орта де Эбро (The Reservoir, Horta de Ebro)Арт композиция №90Три музыканта (Three Musicians)Студия (The Studio) №2Натюрморт (Still Life)Живописец и Модель (Painter and Model)Кларнет и скрипки (Clarinet and Violin)
Смотреть все

Национальность: Бразильская

Дом престарелыхЛежа женщинаФигуры у моряТри чайки и жерлаМатрос лежал с трубкойБыки на гореПейзаж №66ЭмигрантыРыба в воде
Смотреть все

Жанры: Сюжетный

Над городомПервая дуэльТриумф ВенецииПохищение ЕвропыРаздача продовольствияПоследний день Помпеи (с цветокоррекцией)Долгожданная встречаПобеждённые. ПанихидаДиана и Купидон
Смотреть все