Картина Девушка сидящая возле оконной рамы (Seated girl, the window frame einritzend) Фридрих Каспар Давид

Картина Девушка сидящая возле оконной рамы (Seated girl, the window frame einritzend) Фридрих Каспар ДавидAртикул 60857D Фридрих Каспар Давид
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- ДОСТАВКА И ОПЛАТА
В нашей компании Вы можете заказать картину "Девушка сидящая возле оконной рамы (Seated girl, the window frame einritzend)" Фридрих Каспар Давид по цене от 1200 руб.
- Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);
- Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;
- Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;
- Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);
- Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;
Купить репродукцию картины "Девушка сидящая возле оконной рамы (Seated girl, the window frame einritzend)" Фридрих Каспар Давид можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.
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Стоимость доставкиСамовывоз — бесплатноДоставка по МосквеМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290При заказе от 4 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказаДоставка по Московской областиМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииПри заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатноПри заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииДоставка габаритного заказаДоставка в регионы РФМинимальная сумма заказа — 900 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компанииПри заказе от 8 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказа