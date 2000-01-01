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Картина маслом Мосты через Сену (Bridges across the Seine) Ван Гог Винсент

Aртикул 50058B Ван Гог Винсент
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см
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  • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мосты через Сену (Bridges across the Seine)" Ван Гог Винсент по цене от 6260 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мосты через Сену (Bridges across the Seine)" Ван Гог Винсент можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

  • Стоимость доставки

    Самовывоз — бесплатно
    Доставка по Москве
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
    При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа
    Доставка по Московской области
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
    При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    Доставка габаритного заказа
    Доставка в регионы РФ
    Минимальная сумма заказа — 900 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
    При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа

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