Картина маслом Красочный коллаж из листьев тропических растений монстеры и чёрно-белых треугольников

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Картина маслом Красочный коллаж из листьев тропических растений монстеры и чёрно-белых треугольниковAртикул 11749833915D
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В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Красочный коллаж из листьев тропических растений монстеры и чёрно-белых треугольников" по цене от 6220 руб.
- Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;
- 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);
- Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;
- Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;
- Живопись в разных стилях, разными материалами;
- Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.
Заказать копию картины маслом "Красочный коллаж из листьев тропических растений монстеры и чёрно-белых треугольников" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.
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Стоимость доставкиСамовывоз — бесплатноДоставка по МосквеМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290При заказе от 4 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказаДоставка по Московской областиМинимальная сумма заказа — 2 500 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииПри заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатноПри заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компанииДоставка габаритного заказаДоставка в регионы РФМинимальная сумма заказа — 900 руб.При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компанииПри заказе от 8 000 руб. — бесплатноДоставка габаритного заказа