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Картина маслом Животные в скандинавском стиле

    Aртикул 111203815536D
    ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см
    • Описание
    • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

    • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


      В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Животные в скандинавском стиле"  по цене от 6310 руб.

      - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

      - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

      - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

      - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

      - Живопись в разных стилях, разными материалами;

      - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

      Заказать копию картины маслом "Животные в скандинавском стиле" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

      Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

    • Стоимость доставки

      Самовывоз — бесплатно
      Доставка по Москве
      Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
      При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
      При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
      Доставка габаритного заказа
      Доставка по Московской области
      Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
      При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
      При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
      При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
      При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
      Доставка габаритного заказа
      Доставка в регионы РФ
      Минимальная сумма заказа — 900 руб.
      При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
      При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
      Доставка габаритного заказа

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