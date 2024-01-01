8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Пробка

Aртикул 45513D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Пробка"  по цене от 7440 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Пробка" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Париж №2Монмартр (Boulevard Monmartre in Paris)Мост под дождемМечта человеческой жизниУжасы войны (The Horrors of War)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)
Смотреть все

Тематика: Автомобили

Рендж ровер (Range Rover)Майбах (Maybach)ГаражСилуэт машиныСтильный чёрно-белый плакат с кабриолетом и контрастной красной надписьюРоллс ройсФары автомобиляШелби кобра (Shelby cobra)Символ на асфальте - парковка для электромобилей
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Парк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииОбезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Мост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмами
Смотреть все