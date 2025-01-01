8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Отель у озера

Aртикул 51077C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Отель у озера"  по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Отель у озера" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Отельный отдых

Яркий рекламный плакат отеля в винтажном стиле - с девушкой на мотоцикле и красочными слоганамиАпероль Шприц у бассейнаДевушка в купальнике и леопард у бассейнаВестибюль отеля (1943)Свинка ныряет в бассейнВиллы на МальдивахБассейн в стили минимализмОтель на озереОтель в Польше
Смотреть все

Тематика: Австрия

Вид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Маленький город V (1915)Деревня у озераСтарые дома в Крумау-ам-Камп (1914)Отель на озереДом на Аттерезе 3 (Haus am Attersee)Деревня у озера №3Зима в горах
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)ПортофиноЯркий приморский пейзажВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Деревня у озераЛетняя аллея вдоль моряЮг ФранцииКрасочные традиционные французские дома в КолмарВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Обезьяна с красными губамиПарк Гауди в БарселонеАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииМост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Пляж с нависающими пальмами
Смотреть все