8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Вечерняя Венеция

Aртикул 51107C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Вечерняя Венеция"  по цене от 8500 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Вечерняя Венеция" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №120Венеция (Venice) №19Венеция №60По каналам ВенецииКонтрастная ВенецияВход в Большой канал, ВенецияНочная ВенецияВенеция №5
Смотреть все

Тематика: Вечер

Париж №2Английский пейзажФонарь и скамейкаЛес вечером (Wood in the evening)Летний домикВечер в ПарижеМальчики купаются в Скагене. Летний вечер Трамвай среди конных повозок на улице вечернего городаПариж. Бульвар Капуцинов
Смотреть все

Тематика: Венеция

Триумф ВенецииВенеция. ВечерВенеция на закате (1873)Уютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВенецианский театральные маскиВенеция (Venice) №17Венеция (Venice) №4Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВенецианский карнавал
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Обезьяна с красными губамиПарк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Мост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Пляж с нависающими пальмами
Смотреть все