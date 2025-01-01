8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом У стены (Lapeyrouse Wall) Дойг Питер

Aртикул 62733C Дойг Питер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x37 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "У стены (Lapeyrouse Wall)" Дойг Питер по цене от 9460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "У стены (Lapeyrouse Wall)" Дойг Питер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоВитрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Песочные часы
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахДевушка на пляже №4Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII веке
Смотреть все

Стиль: Авангард

Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Черный квадратКотятаЗа туалетом. АвтопортретСпящая девушка (Sleeping girl)МоскваЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Арт кафеЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Итальянский дворикВ голубом простореПомощь другуГерника (цветной вариант)Мэрилин Монро на красном фоне
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Девушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемГора Афон и монастырь СтавроникетесИталия №3Венеция (Venice) №17
Смотреть все