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Картина маслом Проповедь IV: и Бог сотворил день и ночь, и Бог сотворил и положил звезды на небо Лоуренс Джейкоб

Aртикул 411477D Лоуренс Джейкоб
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Проповедь IV: и Бог сотворил день и ночь, и Бог сотворил и положил звезды на небо " Лоуренс Джейкоб по цене от 7390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Проповедь IV: и Бог сотворил день и ночь, и Бог сотворил и положил звезды на небо " Лоуренс Джейкоб можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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