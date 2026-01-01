8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Думай позитивно, чувствуй позитивно, живи позитивно!

Aртикул 52008D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Думай позитивно, чувствуй позитивно, живи позитивно!"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Думай позитивно, чувствуй позитивно, живи позитивно!" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Бизнес

Скрудж Макдак ныряет в монетыСкрудж ныряет в монетыДавид с долларами на фоне серой стеныСкрудж Макдак считает долларыСкрудж на лыжах внутри хранилища денегЯ всё могуКоллаж на тему бизнес-логистики и перевозок контейнерных грузов на различном транспортеДенежный арт и золотой бык №13Мотивационный плакат с надписью Не останавливайся, когда ты устал
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуСкандинавский оленьТри аистаКарта мира в скандинавском стилеБотаника в скандинавском стилеСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фоне
Смотреть все

Тематика: Мотивационные

Я всё могуМотивационный плакат с надписью Не останавливайся, когда ты усталМотивационный котЭйнштейн и лампочкаВремя - деньгиЛидер рисует путьНикогда не сдавайсяДинозаврикПеннибэгс за рабочим столои
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все