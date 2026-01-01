8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Sun Records - ROCKnROLL

Aртикул 53123C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Sun Records - ROCKnROLL"  по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Sun Records - ROCKnROLL" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Курицы и петухи

Птичий двор (Poultry yard)Курица с цыплятами (The hen with her chicks)13 попыток стать петухом — 6Курицы (Chickens) №5Цыплята (Chickens) №2Курятник (Coop)Курицы (Chickens) №6Подсолнухи и петухПурпурная голова петуха на тёмном фоне
Смотреть все

Тематика: Рок

Коллаж рок гитараВывеска Hard Rock cafeПанда панк в куртке с символикой рокеров и тёмных очкахБарабанная установкаGuitar Hero - MetallicaРок навсегдаMetallicaРок-н-РоллАфиша Metallica
Смотреть все

Тематика: Афиши музыкальные

MetallicaРок афиша BrewcoКабаре канканЛарри Леван Записано вживую в Paradise Garage 25-28 сентября 1987 г. Последние ночи рая Диск 2 из 5Хиросима 5-6 августа 88 г.Клуб DV8 – Сан-Франциско
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все

Афиши

Guitar Hero - MetallicaMetallicaРок фестиваль №2Рок афиша BrewcoОбложка книги Лайоса Кассака: безработные людиАфиша Jesse James / Джесси ДжеймсФестивалиОбложка М.А., 1924. 3-4.
Смотреть все