Картина маслом Красная Луна

Aртикул 53561D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 38x20 см

  КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Красная Луна"  по цене от 9470 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Красная Луна" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Тематика: Японский стиль

Гора Фудзияма и сакураДевушка-самурай в маске с мечом на фоне красного кругаЦветения вишни (1848-1849) (Cherry Blossom Time in Nakanochō of the Yoshiwara)Две рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Суицид (1835-1839) (Act IX: Honzō's Suicide in Front of His Family; Yuranosuke Dressed as a Komusō Making Preparations to Attack Moronao)Озеро Оми (Katada no rakugan, from the series, Eight Views of Lake Omi)Птицы воркуют на ветке сакуры
Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьГималайский пейзажМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Золотая Луна №3Лунный светКруглые формы. Солнце и ЛунаВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)
Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
