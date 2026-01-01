8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Скандинавская деревня

Aртикул 53750C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Скандинавская деревня"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Скандинавская деревня" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньМартВсё в прошломПейзаж ПолесьяДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Зимний пейзаж (Winter landscape) №12
Смотреть все

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеМилый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуСкандинавский оленьТри аистаКарта мира в скандинавском стилеБотаника в скандинавском стилеСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фоне
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Вилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЯлтинская бухта с горами Магоби и Ай Петри.Яркий приморский пейзажЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Южные уступы, Апплдор
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмами
Смотреть все