8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Нежные пионы на сером фоне

Aртикул 10061D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Нежные пионы на сером фоне"  по цене от 9230 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Нежные пионы на сером фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Пионы

Пионы в вазе №11Пионы №266Пион с золотой текстуройПионы (Peonies) №13Букет пионов с размытым фономПионы №16Пионы (Peonies) №8Розы и пионыБежевые пионы
Смотреть все

Тематика: Белые цветы

Цветущие ветки миндаляФактурные ромашкиПион с золотой текстуройОбъемные ромашки в полеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №13Магнолии на бежевом фонеПионы (Peonies) №8Макро одуванчик
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все