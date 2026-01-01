8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Велосипед с синей рамой

Aртикул 54120D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Велосипед с синей рамой"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Велосипед с синей рамой" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Велосипеды

Красный велосипед на европейской улочкеМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеУютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиЖёлтый велосиед на черно-белом фонеВелосипед с цветамиВелосипед и лавандаВелосипед у витрины магазинаБукет подсолнухов на раме велосипедаКрасный велосипед на фоне каменной стены
Смотреть все

Тематика: Контрасты

Выразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеКонтрастное синее дерево в паркеКрасивое сочетание волн голубой бирюзы и золотых струек Девушка с красными губамиСтильный чёрно-белый плакат с кабриолетом и контрастной красной надписьюЧёрно-белая композиция из клякс, брызг и потёковЯркий разноцветный фейерверк красок из одного тюбика - букет на сером фонеУлицы с разноцветными зонтамиГлаз со зрачком в виде Земли
Смотреть все

Фотография: Черно-белая

Мост (Bridge) №22Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Островок в озереКрасный велосипед на европейской улочкеДрузья (Friends)Ночной город (Night city) №3Контрастное синее дерево в паркеОбед на вершине небоскребаКорзинки одуванчиков в капельках росы
Смотреть все