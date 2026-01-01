8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Бабочка вместо лица

Aртикул 54144D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Бабочка вместо лица"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Бабочка вместо лица" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Тематика: Бабочки

Кошка и ирисы с бабочкойБабочка на лавандеБабочка красного цветаКоллаж на тему морских путешествий с якорем, штурвалом, компасом, бабочкой и надписью - следуй за мечтойБабочка на поле с ромашкамиБурый медведь и бабочкиДевушка с платьем из цветов на фоне ЛуныПоп-арт бабочкаБабочка на цветке (Butterfly on a flower)
Смотреть все

Стиль: Сюрреализм

Сад земных наслажденийУстрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализм13 попыток стать петухом — 6РубиконАрлекиноПадение мятежных ангелов (The Fall of the Rebel Angels)ПограничникБалерина (Ballet dancer)Коллективные самоубийства (Collective Suicide)
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2
Смотреть все