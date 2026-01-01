8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Rock пластинки

Aртикул 54313D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Rock пластинки"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Rock пластинки" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Музыка

Три обезьяны слушают музыку №15Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиЯркая композиция на тему внутреннего мира человека и звучащей музыки в головеОбезьяна в белых наушникахАрт девушка в наушникахОбезьяна в белых наушниках слушает музыкуРука пианиста над клавиатуройРок-н-РоллМузыка двух сердец - сердца в виде нот на нотном стане со скрипичным ключом на голубом фоне
Смотреть все

Тематика: Рок

Коллаж рок гитараВывеска Hard Rock cafeПанда панк в куртке с символикой рокеров и тёмных очкахБарабанная установкаGuitar Hero - MetallicaРок навсегдаMetallicaРок-н-РоллАфиша Metallica
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все