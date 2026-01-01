8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Космонавт на Луне

Aртикул 55189D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Космонавт на Луне"  по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Космонавт на Луне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Космос

Иллюминатор космического корабляДверь во Вселенную - коллаж с планетами, выплывающими из открытой двериКосмическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтЧёрный кот сидит на сиреневой Луне и любуется звёздным небомВид Земли из космосаГалактикаЗвездная пыльКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатора
Смотреть все

Тематика: Луна

Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьГималайский пейзажМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Золотая Луна №3Лунный светКруглые формы. Солнце и ЛунаВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)
Смотреть все

Тематика: Космонавты

Космическая любовь - забавная иллюстрация с двумя космонавтами на фоне звёздного неба и сердечекОбезьяна космонавтКосмонавт в позе лотоса на фоне планет и звёздного неба в круге иллюминатораКосмонавт в лодочке ловит рыбу в открытом космосеБык и космонавтКосмонавт №23 собаки космонавтаТри космонавтаМужчины в шлемах
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все