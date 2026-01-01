8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Грозовые облака и Луна

Aртикул 55235D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Грозовые облака и Луна"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Грозовые облака и Луна" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Небо

Звёздная ночьНебо перед дождемНебо на закатеЦветное небо над рекойСамолёт над морем на фоне красивого закатаЯркое небоЗакат (1913)Красивая радуга на голубом небеЗелёный трилистник клевера в руке на фоне голубого неба
Смотреть все

Тематика: Облака

В голубом простореПлывем по облакамНад вечным покоемЧерный парусник в стиле Ван ГогаРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Пшеничное поле с кипарисами v.2Спокойное мореПритихлоБриг «Меркурий» после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой
Смотреть все

Тематика: Луна

Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьГималайский пейзажМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Золотая Луна №3Лунный светКруглые формы. Солнце и ЛунаВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеОзеро Комо в ИталииПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все