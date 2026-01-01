8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мухаммед Али на ринге

Aртикул 12821C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мухаммед Али на ринге"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мухаммед Али на ринге" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Бокс

Бокс (Boxing)Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахНокаутРозовые боксёрские перчатки на белом фонеМальчишник у ШаркиГраффити Мухаммед Али №8Мухаммед Али - карикатураМухаммед Али в бою №2Граффити Мухаммед Али №3
Смотреть все

Тематика: Мухаммед Али

Мухаммед Али в золотых боксерских перчаткахГраффити Мухаммед Али №8Мухаммед Али - карикатураМухаммед Али в бою №2Граффити Мухаммед Али №3"Будь бабочкой" - Мухаммед АлиМухаммед Али в неоновых боксерских перчаткахМухаммед Али - боксерВеликий боксер Мухаммед Али
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОдуванчики №6Портрет Виктора ЦояРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)Котята пьющие молоко (Kittens drink milk)Девушка в объятиях рыцаря в доспехахВенский конгресс, 1814–15
Смотреть все