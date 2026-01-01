8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Сакура на фоне городского пейзажа

Aртикул 13674D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Сакура на фоне городского пейзажа"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Сакура на фоне городского пейзажа" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Города и страны

Яркий приморский пейзажДостопримечательности городов ЕвропыГород-черепПанорама Нью-Йорка с отражениемПамятники архитектуры - Ворота в Индию и Тадж-Махал Палас в МумбаиОбреченный город (1914 г.)Вид на Иерусалим с Елеонской горой (1847 г.)Школа рокаСибур (1929)
Смотреть все

Тематика: Сакура

Гора Фудзияма и сакураСакураДевушка-весна (Spring girl)Путешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Сакура на фоне ЛуныЗимняя сакураСакура с лодкой на закате
Смотреть все

Тематика: Цветущие деревья

Цветущие ветки миндаляДерево с цветными круглыми листьями №2Дерево (Tree) №2СакураДерево с цветными круглыми листьямиПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыПтицы воркуют на ветке сакурыСакура №5Два переплетенных дерева с цветами вместо листьев
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все