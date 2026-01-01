8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Подсолнух августа

Aртикул 13850D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Подсолнух августа"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Подсолнух августа" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Подсолнухи

Черный кот на фоне подсолнуховДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховСпящая кошка на подоконнике с цветами и колибриПодсолнухи №2701Поле подсолнухов в ИталииПодсолнухи (Sunflowers) №5Подсолнухи и морские волныПоле с лавандой и подсолнухамиБукет подсолнухов на раме велосипеда
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все