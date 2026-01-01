8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Букет белых роз на тумбочке

Aртикул 21034D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x32 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Букет белых роз на тумбочке"  по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Букет белых роз на тумбочке" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Букеты цветов в вазе

Пионы (Peonies) №5Пионы в вазе №11Пионы №266Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеБукет пионов с размытым фономПионы (Peonies) №8Сирень №110Розы и пионыБукет сирени в вазе из стекла
Смотреть все

Тематика: Белые розы

Розы №17Розы кремового цветаБелая роза с золотомДикие розыРоза №3Розы №529Розы №534Белые розы №84Розы №519
Смотреть все

Тематика: Белые цветы

Цветущие ветки миндаляФактурные ромашкиПион с золотой текстуройОбъемные ромашки в полеБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №13Магнолии на бежевом фонеПионы (Peonies) №8Магнолии и птица
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все