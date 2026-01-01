8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Птицы и заснеженные золотые горы

Aртикул 21412C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x32 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Птицы и заснеженные золотые горы"  по цене от 9390 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Птицы и заснеженные золотые горы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииГора Фудзияма (Mount Fuji)В горах. Вид на Арарат (In the mountains. View of Mount Ararat)Фудзияма (Fujiyama)Японский пейзажКрымский пейзаж (The Crimean landscape)
Смотреть все

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаФрида Кало с птицамиЗолотые птицы летят к солнцуФрида Кало в цветах с птицамиБогемский СвиристельНатюрморт с мертвым зайцем и птицамиПтицы воркуют на ветке сакуры
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Золотые горы

Золото гор №6Золото гор №20Золотые птицы летят к солнцуЗолотые деревья в лесу на фоне горЖелтая Луна в горахЗолотое Солнце над горамиЗолото гор №32Золото гор №5Золото гор №9
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры3д лошади из-за стены
Смотреть все