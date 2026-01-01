8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Две золотые пальмовые ветви

Aртикул 21452D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Две золотые пальмовые ветви"  по цене от 9340 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Две золотые пальмовые ветви" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Геометрические

Черный квадратЖенщина с ведрами Динамическая композиция (Woman with Pails Dynamic Arrangement)Спираль Фибоначчи в архитектуре винтовой лестницыНатюрморт (Still Life)Проун 19 (Proun 19D)Яркие голубые ставни на яркой жёлтой стене с птицейГеометрический монохромный оленьКлассические капители греческих колоннЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучей
Смотреть все

Тематика: Листья

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Тропические листья монстерыЛисток в круге №2Абстракция с листьями, деревьями и надписямиКрасивые золотистые лучи утреннего солнца в бамбуковом лесуНатюрморт с осенним букетом и рябинойТукан и попугай на композиции с гибискусамиКапли росы в лучах рассвета на зелёном листеЛистья пальмы в стиле неон
Смотреть все

Тематика: Пальмы

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Гамак и пальмы на морском берегуЛистья пальмы в стиле неонКотопакси (1855) (Cotopaxi)Неоновые листья пальмыСолнечный тропический пляж с пальмами, яхтами в море и отдыхающими на пляжеКрасная рубашка, Хомосасса, Флорида (1904)Пальма и монстераИнтерьер Пальмового Дома
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры3д лошади из-за стены
Смотреть все