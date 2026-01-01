8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Амстердам (Amsterdam) №7

Aртикул 65308A
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Амстердам (Amsterdam) №7"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Амстердам (Amsterdam) №7" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Амстердам

Вид на голландский каналАмстердам, вид на город с домами на Херенграхте и старом ХарлемерслёйсеВид на Вестеркерк, Амстердам (View of the Westerkerk, Amsterdam)Амстердам зимой (1882)Девочки сироты в Амстердаме (Orphan Girl in Amsterdam)Зеленый голландский велосипедЕврейский квартал в АмстердамеКанал в АмстердамеВид на Оудезейдс Вурбургвал с Оуд Керк в Амстердаме
Смотреть все

Тематика: Панорамы

Парк Гауди в БарселонеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Вид Тифлиса. 1868 (View of Tiflis. 1868)ЧерногорияНевероятная панорама острова Маврикий с видом на знаменитый подводный водопадПечерский монастырь под Нижним Новгородом (Caves Monastery near Nizhny Novgorod)Северный край (The Northern territory)Красивая панорама Будапешта с видом на Здание венгерского парламента на набережной Дуная
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все