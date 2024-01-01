8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Озеро на закате на фоне горы

Aртикул 81925C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Озеро на закате на фоне горы"  по цене от 7420 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Озеро на закате на фоне горы" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаАрт природаБолото. ЖуравлиФашист пролетелНад вечным покоемРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма и сакураГора Фудзияма (Mount Fuji)Японский пейзажПейзаж в ШвейцарииФудзияма (Fujiyama)Золото гор №20
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Островок в озереЛетний день (Summer's day)Пейзаж №3
Смотреть все

Тематика: Закаты

Девятый валВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Закат на море №9Закат №48Африканский пейзаж на закатеЗакат над Ялтой (1861 г.)Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого закатаСилуэт влюблённой пары на фоне красивого закатаВенеция на закате (1873)
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Парк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииОбезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Мост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмами
Смотреть все