8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Цветки во льдах

Aртикул 81966C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Цветки во льдах"  по цене от 7410 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Цветки во льдах" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаАрт природаБолото. ЖуравлиФашист пролетелНад вечным покоемРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Цветы

Арт вандал №113Макро одуванчикПионы (Peonies) №10Нежные ароматные цветы - композиция в пастельных оттенках жёлтого, голубого и розового цвета с яркими акцентами красногоОбраз девушки в цветахАрт цветы №6Летние цветыПтицы в цветахХлопок
Смотреть все

Тематика: Ледники

Морские тюлени на льдине на фоне огромного тающего ледникаКрасивый голубой айсберг в океане с видом на подводную частьСосульки-сталактиты внутри ледяной пещерыСвет в конце тоннеля ледяной пещеры Мер-де-Глас (Франция)Айсберги (1861) (The Icebergs)Магия АрктикиАнтарктика (Antarctica) №4Великолепный вид на ледник в горах Чугач вдоль озера Портедж на фоне цветущего иван-чая (Аляска)Антарктика (Antarctica) №3
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Парк Гауди в БарселонеЗимний пейзаж в ШвейцарииОбезьяна с красными губамиАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Мост через реку №2Река в лесу №5Закат на море №9Подвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмами
Смотреть все