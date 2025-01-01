8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Мужчина на лошади-1 Фернандо Ботеро Ангуло

Aртикул 85039C Фернандо Ботеро Ангуло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Мужчина на лошади-1" Фернандо Ботеро Ангуло по цене от 8460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Мужчина на лошади-1" Фернандо Ботеро Ангуло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фернандо Ботеро Ангуло

МонализаВнутриНатюрморт с гитаройКантри-концертФруктыЭсмеральдеросКолумбийскийНатюрморт-1Урок игры на гитаре
Смотреть все

Тематика: Лошади

Купание красного коня3д лошади из-за стеныРазноцветная лошадь с жеребёнком на светло-сиреневом фоне в стиле поп-арт Раздача продовольствияКоляска на скачках (1869)Белые лошадиДве влюбленные лошадиИмператор Наполеон I и его штаб верхом на лошадяхСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дыма
Смотреть все

Тематика: Всадники

Три богатыряВсадницаТарас Бульба (Taras Bulba)Парад Победы (Victory Parade)Портрет БарбарыС пакетом (With the Service)Казаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Парламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все